Der amerikanische TV-Sender Fox Sports wird seinen Zuschauern beim Super Bowl LI in Houston erstmals eine komplett neue Perspektive für Wiederholungen anbieten.

In Kooperation mit Intel bietet der Sender „Be the Player“ Clips an, die dem Zuschauer beim Duell zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots den Blickwinkel eines Spielers in Virtual Reality ermöglichen. Um dieses Novum möglich zu machen, sind im Stadion extra 38 Kameras montiert worden. Durch die gesammelten Daten und die Reproduktion in 3D sind Kameras am Helm eines Spielers nicht mehr nötig.

Die 15 bis 30 Sekunden langen Clips benötigen ca. zwei Minuten zur Berechnung und haben eine Datengröße von ungefähr einem Terra Byte. Geplant sind bis zu 20 „Be the Player“-Wiederholungen während der Super-Bowl-Übertragung.

Während des Spiels werden zusätzlich Werbespots mit Patriots-Star Tom Brady für die neue Technologie gezeigt. Außerdem können Fans auf der Homepage ihre eigenen Clips kreieren.