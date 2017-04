Adrian Peterson setzt seine Karriere in der US-Profiliga NFL bei den New Orleans Saints fort. Der 32 Jahre alte Running Back wird beim Team aus dem Bundesstaat Louisiana in Kürze einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Dies bestätigte Peterson dem TV Sender ESPN.

"Ich bin davon begeistert, dass ich zu den New Orleans Saints gehe. Ich freue mich auf diese Chance", sagte der wertvollste Spieler (MVP) der Saison 2012/13.

Peterson, der wegen tätlicher Übergriffe auf seinen Sohn für den Großteil der Spielzeit 2014/2015 gesperrt worden war, hat seine gesamte bisherige NFL-Karriere (seit 2007) bei den Minnesota Vikings verbracht. Der Klub verzichtete im Frühjahr auf seine Option, den Vertrag bis 2018 zu verlängern.

Peterson soll bei den Saints in zwei Jahren etwa sieben Millionen Dollar (6,4 Millionen Euro) verdienen.