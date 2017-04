In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet in Philadelphia der NFL-Draft 2017 statt. Als erstes Team dürfen die Cleveland Browns aus dem großen Angebot an Nachwuchsspielern aus dem College oder dem Ausland einen Spieler auswählen.

Auf den Nummer-Eins-Pick werden dann viele Augen gerichtet sein. Heute noch aktive Spieler wie Carson Palmer (2003), Cam Newton (2011) und Andrew Luck (2012) haben den Sprung zum NFL-Superstar geschafft.