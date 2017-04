Der NFL-Draft 2017 hatte einige Überraschungen parat.

Die Cleveland Browns wählten mit dem ersten Draftpick Defensive End Myles Garrett (Texas A&M) und trafen damit die erwartbare Wahl. Doch anschließend entwickelte sich ein kleiner Quarterback-Wahnsinn. Nach Trades wurden drei QB in den Top 12 gepickt.

So schlugen die Chicago Bears nach einem Trade mit den San Francisco 49ers an zweiter Stelle zu - und holten dort Mitchell Trubisky, obwohl mit Solomon Thomas (an 3 zu den 49ers) oder Jamal Adams (an 6 zu den Jets) höher eingeschätzte Defensivspieler zu haben waren.

Auch die Kansas City Chiefs dürfen sich nach ihrem Trade an Position zehn und der folgenden Wahl von QB Patrick Mahomes II Fragen gefallen lassen.

Die ersten fünf Picks im Überblick:

1: Myles Garrett (DE, Texas A&M) - Cleveland Browns

2: Mitchell Trubisky (QB, North Carolina) - Chicago Bears

3: Solomon Thomas (DT, Stanford) - San Francisco 49ers

4: Leonard Fournette (RB, LSU) - Jacksonville Jaguars

5: Corey Davis (WR, Western Michigan) - Tennessee Titans