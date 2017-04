Der Spielplan für die NFL-Saison 2017 ist bekannt: Zum Saisonauftakt am 7. September empfängt Super-Bowl-Champion New England Patriots die Kansas City Chiefs.

Die Denver Broncos um den Deutschen Kasim Edebali haben am 1. Spieltag die Los Angeles Chargers zu Gast, während Mark Nzeocha beim Sunday Night Game mit den Dallas Cowboys gegen die New York Giants antritt.

Der dritte Deutsche Moritz Böhringer kämpft dagegen noch um einen Kaderplatz bei den Minnesota Vikings. Sollte ihm das gelingen, kann er mit den Vikings im Monday Night Game gegen die New Orleans Saints auflaufen.

Die Super-Bowl-Verlierer Atlanta Falcons eröffnen ihr neues Mercedes Benz Stadium im Sunday Night Game des 2. Spieltags. Dann kommt es zur Neuauflage des NFC Championship Games gegen die Green Bay Packers.

Das Super-Bowl-Rematch zwischen den Patriots und Falcons wird am 22. Oktober stattfinden.

Die Washington Redskins dürfen zum ersten Mal in ihrer Geschichte an Thanksgiving ein Heimspiel bestreiten. Zu Gast sind dann die New York Giants.