Gut zwei Wochen nach dem Selbstmord von Ex-NFL-Star Aaron Hernandez hat das Gericht in Massachusetts einen Auszug seines Abschiedsbrief veröffentlicht.

In diesem wendet sich der verurteilte Mörder und frühere Star der New England Patriots an seine Verlobte Shayanna Jenkins Hernandez.

"Shay, du warst immer meine Seelenverwandte und ich will, dass du dein Leben lebst und weißt, dass ich immer bei dir bin. Ich habe dir indirekt gesagt, was kommen wird. Ich liebe dich so sehr und weiß, dass du ein Engel bist – im wahrsten Sinne des Wortes. Wir teilen uns in zwei auf, um die Welt zu ändern. Erzähle meine ganze Geschichte, aber denke niemals etwas anders als wie sehr ich dich liebe. Dies war der Plan des Allmächtigen, nicht meiner. Ich liebe dich!"

Wie ebenfalls bekannt wurde, hatte Hernandez den bekannten Bibel-Vers Johannes 3,16 in Tinte auf seinen Kopf und in Blut an die Wand seiner Gefängniszelle geschrieben, als er tot aufgefunden wurde.

"Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat."

Der frühere Mitspieler von Star-Quarterback Tom Brady saß in Massachusetts wegen Mordes seit 2013 lebenslang hinter Gittern - ohne Chance auf Bewährung.

Fünf Tage vor seinem Tod war der ehemalige Tight End vom Vorwurf des Doppelmordes freigesprochen worden. Aus diesem Grund kam Hernandez' Selbstmord unerwartet.