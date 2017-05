Fans der NFC East dürfen sich offenbar auf einige hitzige Duelle in der kommenden Saison freuen.

Josh Norman von den Washington Redskins hat in einem Interview mit Bleacher Report zumindest gegen Dez Bryant und Odell Beckham Jr. geschossen - und "viele Strafen und Suspendierungen" in der NFL-Division vorhergesagt.

"Es gibt böses Blut dieses Jahr", sagte der Cornerback: "Dieser Scheiß wird richtig hässlich." Vor allem in den Spielen gegen Bryant und Beckham, für die Norman "Mord und Totschlag" ankündigt. Dabei wollte sich der Redskins-Star von persönlichen Fehden eigentlich distanzieren.

Für Norman ist Cowboys-Receiver Bryant "nur ein Typ", Beckham bezeichnete er als "Kind. Wenn Leute physisch werden, führt er sich auf. Er versucht, ein tougher Typ zu sein."

Im zweiten Aufeinandertreffen zwischen den Redskins und Beckhams New York Giants in der vergangenen Saison waren die Streithähne aneinandergeraten. Beckham ließ Worte in Normans Richtung fallen, dieser revanchierte sich später mit einem Schubser. Fortsetzung folgt.