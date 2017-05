Mike Tomlin ist in der NFL als cooler Hund bekannt.

Spieler und Fans lieben den Cheftrainer der Pittsburgh Steelers, der neben seiner unbestrittenen Klasse auch für lockere Sprüche bekannt ist.

Mit den New England Patriots verbindet Tomlin nach einigen AFC-Schlachten eine intensive Rivalität.

Tomlin witzelt vor Studenten über Patriots

Entsprechend konnte er sich als Redner für die Abschlussklasse der Robert Morris University nahe Pittsburgh eine Spitze gegen den aktuellen Super-Bowl-Champion nicht verkneifen.

"Ich werde jetzt mit ein paar Annahmen fortfahren. Ich weiß, Annahmen sind gefährlich. Es gibt ja ein Klischee über Annahmen, oder? Es kann euch und mich zu Patriots machen", sagte Tomlin.

Hintergrund: Durch die diversen Regelverstöße und Skandale über die Jahre (zum Beispiel "Spygate", "DeflateGate") müssen die Patriots immer wieder mit dem Vorwurf des Betruges leben.

Auch Tomlin hatte vor dem AFC-Finale der vergangenen Saison gegen New England gestichelt. Nachdem die Steelers und einige andere Gästeteams im Patriots-Stadion massive Funkprobleme beklagten, hatte Tomlin gesagt, er nehme an, der Funk werde funktionieren.

Außerdem ist die Bemerkung wohl auf eine inzwischen legendäre Verteidigung des Patriots-Coaches Bill Belichick bezogen, der einmal behauptet hatte, die NFL-Regeln missinterpretiert zu haben.

Steelers-Coach beweist auch Selbstironie

Tomlin schonte sich bei seiner Rede selbst auch nicht. Mit Blick auf das viel diskutierte Live-Video von Receiver Antonio Brown aus der Steelers-Kabine, witzelte Tomlin: "Ich nehme an, irgendjemand von euch streamt das gerade im Internet. Ich werde mich dementsprechend benehmen."

Damals hatte er sein Team heiß gemacht und die Patriots unter anderem als A…löcher bezeichnet. In Woche 15 der Saison 2017 gastiert New England dann übrigens in Pittsburgh.