Rob Gronkowski, Tight End der New England Patriots, sorgt einmal mehr außerhalb des Football-Feldes für gehörig Aufsehen. Neueste Nebenbeschäftigung der selbsternannten Sex-Machine der Pats: Er spielt die Hauptrolle in einem Musikvideo.

Es handelt sich dabei um den Song "On My Mind" von 3LAU in Kooperation mit Yeah Boy. Im dazugehörigen Video flirtet "Gronk" in einer Bar mit einer attraktiven Frau und spendiert ihr einige Drinks, versinkt dann jedoch in Tagträumen.

Diese handeln von Damen, die zusammen mit ihm in äußerst knapper Bekleidung einen Sportwagen schrubben. Die Frau in der Bar hat von Gronks Tagträumerei irgendwann die Nase voll und lässt ihn schließlich stehen.

Egal, was man über die neueste Aktion des Footballspielers denken mag, eines steht fest: Sowohl für die Musikkünstler als auch für den NFL-Star ist es eine Win-Win-Situation: Mehr PR-Arbeit als Gronkowski leistet niemand - und Gronk kann sein Playboy-Proll-Image mehr denn je unterstreichen.