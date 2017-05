Für Robby Anderson endete der Besuch des Rolling Loud Festivals in Miami am Sonntag in Polizeigewahrsam.

Nach Informationen von ESPN wurde der Wide Receiver der New York Jets, nachdem er sich mit Gewalt einer Festnahme wiedersetzt hatte, und wegen Behinderung der Justiz verhaftet.

Laut dem Verhaftungsbericht kämpfte Anderson mit Sicherheitskräften, die ihn aufgefordert hatten, das Musik-Festival zu verlassen. Es gibt keine Anzeichen dafür, das Anderson zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Eine Anhörung ist für den 15. Mai terminiert.

"Die Lage ist uns bekannt", teilte sein NFL-Klub in einer Erklärung mit: "Zum jetzigen Zeitpunkt geben wir keinen Kommentar ab."

Der 23-jährige Anderson machte in seiner Rookie-Saison zwei Touchdowns für die Jets.