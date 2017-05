Die Verlängerung in der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL wird zur neuen Saison von 15 auf 10 Minuten verkürzt. Dies wurde am Dienstag beim Frühjahrstreffen der Klubbesitzer in Chicago entschieden.

In den vergangenen fünf Spielzeiten wurden 83 Begegnungen in der Overtime entschieden, 22 dauerten länger als 10 Minuten. Punktet in der Verlängerung kein Team, bleibt es beim Unentschieden. Dies war in diesem Zeitraum fünfmal der Fall.

Außerdem wurde eine der Kaderreduzierungen vor dem Saisonbeginn gestrichen. Die Verkleinerung des Aufgebots von 90 auf 75 Spieler fällt weg, künftig wird direkt auf die endgültigen 53 Profis reduziert.