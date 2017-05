NFL-Superstar Odell Beckham Jr. hat seinen persönlichen Ausrüstervertrag mit Nike verlängert - und kassiert dafür offenbar so viel Geld wie noch nie ein Football-Profi vor ihm.

Allein dafür, dass OBJ weiterhin die Schuhe des US-Sportartikelherstellers auf dem Feld trägt, soll er für die nächsten fünf Spielzeiten jährlich fünf Millionen Dollar einstreichen.

Das wäre in etwa doppelt so viel wie Nike bislang bereit war, für einen Schuhdeal in der NFL zu berappen - und fast drei Mal so viel wie der Receiver aktuell im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags von seinem Arbeitgeber, den New York Giants, erhält.

Die ausgefallenste Variante von Beckhams Warm-Up-Schuhen in der vergangenen Saison: Footballschuhe in der Weihnachts-Edition © Getty Images

Wettbieten zwischen Nike und Adidas

Dem Mega-Deal vorangegangen war offenbar ein heftiges Wettbieten zwischen Nike und dem deutschen Sportgiganten Adidas, der den NFL-Star ebenfalls unbedingt unter Vertrag nehmen wollte.

Beckahm Jr. soll laut ESPN durch den Mega-Deal endgültig zur Nike-Werbeikone aufgebaut werden und auch in Kampagnen abseits des Footballfeldes die Hauptrolle spielen.

OBJ kann auch patriotisch: In diesen Schuhen machte sich Beckham Jr. vor der Partie gegen die Dallas Cowboys warm © Getty Images

Beckhams Agent Zeke Sandhu zeigte sich zufrieden mit der Vertragsverlängerung: "Es war ein langer Prozess, der beweist, dass er schon jetzt eine Ikone ist."

Mit weit mehr als zehn Millionen Followern in den sozialen Medien gilt OBJ als derzeit wertvollster NFL-Profi. In der vergangenen Saison trug der Giants-Receiver immer wieder unterschiedliche persönlich für ihn designte extravagante Schuhe beim Warm Up or den Spielen, die anschließend zu Rennern in den sozialen Netzwerken wurden.