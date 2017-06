Die Super-Bowl-Champions der New England Patriots bekommen das Strahlen nach ihrem sensationellen Comeback-Erfolg über die Atlanta Falcons immer noch nicht aus dem Gesicht.

In einer privaten Feier auf dem Anwesen von Team-Eigentümer Robert Kraft bekamen die Patriots-Stars jetzt ihren Meisterschaftsring ausgehändigt - und das gute Stück strahlt mit den Spielern gehörig um die Wette.

5,1, Karat, 283 Diamanten

Die protzigen Details: 5,1 Karat und 283 Diamanten, die an den Zwischenstand von 28:3 für die Falcons erinnern sollen, nach dem die Patriots ihre furiose Aufholjagd im 51. Super Bowl gestartet hatten.

Mit so vielen Diamanten war in der NFL-Geschichte noch nie ein Super-Bowl-Ring besetzt. Die Meisterschaftsringe der Patriots von 2004 und 2005 beinhalteten nicht einmal halb so viele Edelsteine.

"Es war ein historisches Comeback und die Spieler verdienen einen Ring, der diese Leistung repräsentiert. Also haben wir den größten Ring geschaffen, den es jemals gab", sagte Kraft.

"Großartigstes Comeback aller Zeiten"

Die Gesichtsausdrücke der Spieler und Trainer und der Stolz, als sie ihn das erste Mal trugen, seien unbezahlbar gewesen.

"Wir hatten das Glück fünf Super-Bowl-Siege zu feiern und so wie die Spiele werden auch die Ringe und die Feiern immer größer und besser", so Kraft, der über ein Privatvermögen von rund vier Milliarden Dollar verfügen soll, weiter.

Weitere extravagante Besonderheiten des Schmuckstücks: Auf der rechten Seite ist Krafts Kommentar "Eindeutig der süßeste Erfolg" eingraviert, den er direkt nach der Partie abgab. Auf der Innenseite ist der Satz "Großartigstes Comeback aller Zeiten" zu lesen.