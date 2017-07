Quarterback Andrew Luck steht den Indianapolis Colts zu Beginn der Vorbereitung auf die kommende Saison der NFL nicht zur Verfügung. Das gab Colts-Manager Chris Ballard bekannt. Luck musste sich in der spielfreien Zeit einer Schulteroperation unterziehen.

Der Spielmacher hat bereits mit einem individuellen Wurftraining begonnen und soll spätestens bis zum ersten Spieltag wieder einsatzbereit sein. "Wir sind genau da, wo ich dachte, dass wir sein würden", sagte Ballard.

Die Saison beginnt am 7. September (Ortszeit) mit der Begegnung zwischen Super-Bowl-Gewinner New England Patriots und den Kansas City Chiefs. Indianapolis muss am 10. September (Ortszeit) bei den Los Angeles Rams antreten.