Wer schon immer wissen wollte, wie man zum besten Quarterback der NFL wird, darf sich jetzt auf ein neues Buch freuen.

Tom Brady, Superstar der New England Patriots und fünfmaliger Super-Bowl-Champion, geht unter die Autoren. Der Verlag Simon & Schuster kündigte das Werk mit dem Titel "Die TB12 Methode: Wie man dauerhaft Bestleistung vollbringt" am Donnerstag an.

Darin erklärt Brady seinen langjährigen Erfolg.

"Wir erwarten, dass dieses Buch eine essentielle Quelle für die Trainingsarbeit für Athleten jeden Alters wird, egal ob sie in der High School oder in Rente sind", erklärte Jonathan Karp, Präsident von Simon & Schuster.

Das Brady-Buch soll im September erscheinen.