Der verrückte Basketball-Vater LaVar Ball kann es einfach nicht lassen.

Nachdem er von NBA-Legende Michael Jordan eine böse Abfuhr kassiert hat, nimmt sich der Lautsprecher jetzt NFL-Superstar Rob Gronkowski vor und erreicht ein neues Level an Selbstüberschätzung.

Der Footballer von Champion New England Patriots - ohne Frage der beste Tight End der NFL, vielleicht sogar aller Zeiten - macht dem Vater von Lakers-Rookie Lonzo Ball keine Angst.

"Damals, in meiner Glanzzeit, hätte Gronkowski nicht mit mir mithalten können", tönte Ball senior im ESPN Radio Cleveland und fügte großspurig an, er wäre "zu schnell, zu groß" gewesen und auch ein viel besserer Athlet als "Gronk".

Balls Aussagen dürfen zumindest stark angezweifelt werden. 1994 stand er mal bei den New York Jets im Kader und durfte sich 1996 noch einmal im Practice Squad der Carolina Panthers versuchen - spielte aber nicht eine Sekunde in der NFL.

Gronkowski dagegen hat bis dato in seiner Karriere 68 Touchdowns zu Buche stehen, zwei Meisterschaften geholt und stand je vier Mal im Pro Bowl und First Team All Pro.

Dauer-Fehde zwischen Ball und Jordan

In Jordans Richtung tönte Ball schon seit Monaten - und der GOAT begegnete der Stichelei mit großer Häme. Nachdem Ball behauptet hatte, er hätte Jordan zu seinen besten Zeiten im Eins-gegen-Eins bezwungen - ja gar vernichtet, weil Jordan zu langsam sei, schlug Jordan zurück.

"Er hat Collge-Basketball gespielt, oder? Ich glaube nicht, dass er mich besiegt hätte, selbst wenn ich nur ein Bein hätte", höhnte Jordan bei Slam Online am Rande seines Basketball-Camps: "Ich sage das, obwohl er eigentlich keine Antwort verdient hat."

Doch auch darauf wusste Ball etwas zu erwidern - in ironischem Ton: "Ich habe nie professionell Basketball gespielt und trotzdem redet ihr über mich und Michael Jordan. Das ist es, was ich meine. Er sagt, er kann mich mit einem Bein besiegen. Wissen Sie was: Ich kann ihn mit einer Hand schlagen."