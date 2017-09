Premiere für Moritz Böhringer.

Im Preseason-Spiel der Minnesota Vikings gegen die Miami Dolphins fängt der Wide Receiver erstmals einen Pass in der NFL. Mit seinem "First Catch" erzielte der 23-Jährige sechs Yards Raumgewinn.

Für die Vikings war der Abend im Gegensatz dazu ein Misserfolg. Gegen die Dolphins kassierten sie eine 9:30-Klatsche.

Für Moritz Böhringer dürfte ein Catch in der NFL eher eine Ausnahme gewesen sein. In der letzten Woche vor Beginn der neuen NFL-Saison spielen in der Regel nur die Ersatzspieler.

Böhringer, der beim Draft Ende April 2016 als erster Europäer ohne College-Erfahrung an 180. Stelle ausgewählt wurde, verbrachte bereits die vergangene Spielzeit im Practice Squad der Vikings.