Cincinnati Bengals? 0:20 gegen die Baltimore Ravens. Houston Texans? 7:29 gegen die Jacksonville Jaguars.

Den Start in die neue NFL-Saison haben sowohl die Bengals als auch die Texans so richtig in den Sand gesetzt - am 2. Spieltag kommen es in der Nacht auf Freitag (2.25 Uhr LIVE auf DAZN) zum direkten Duell der beiden Prügelknaben.

Sowohl die Bengals als auch die Texans wollen Wiedergutmachung. Für einen der beiden Kontrahenten wird es aber den kompletten Fehlstart geben.

(DAZN zeigt die NFL live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Patriots unter Zugzwang

Nach der überraschenden Pleite am ersten Spieltag gegen die Kansas City Chiefs sind die New England Patriots auswärts bei den New Orleans Saint um Star-Quarterback Drew Brees bereits ordentlich gefordert.

Für Kasim Edebali, den derzeit einzigen Deutschen in der NFL, verlief der Auftakt wesentlich besser. Der Linebacker der Denver Broncos trifft nach dem Auftaktsieg gegen Los Angeles mit seinem Team auf die Dallas Cowboys.

Mit Spannung erwartet wird auch das Duell zwischen Super-Bowl-Finalist, den Atlanta Falcons, und einem der diesjährigen Mitfavoriten, den Green Bay Packers, am Montagabend.

Die Tampa Bay Buccaneers und die Miami Dolphins absolvieren jeweils ihr erstes Saisonspiel, nachdem ihre Auftaktpartien am vergangenen Wochenende aufgrund des Hurrikans "Irma" verschoben werden mussten. Die Bucs treffen auf die Chicago Bears, die Dolphins gastieren bei den Chargers.

Der 2. Spieltag der NFL im Überblick:

Freitag, 15. September 2017, ab 02.25 Uhr:

Cincinnati Bengals - Houston Texans

Sonntag, 17. September 2017, ab 19 Uhr:

Baltimore Ravens - Cleveland Browns

Tampa Bay Buccaneers - Chicago Bears

Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings

New Orleans Saints - New England Patriots

Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles

Jacksonville Jaguars - Tennessee Titans

Indianapolis Colts - Arizona Cardinals

Carolina Panthers - Buffalo Bills

Sonntag, 17. September 2017, ab 22.05 Uhr:

Oakland Raiders - New York Jets

Los Angeles Chargers - Miami Dolphins

Sonntag, 17. September 2017, ab 22.25 Uhr:

Seattle Seahawks - San Francisco 49ers

Los Angeles Rams - Washington Redskins

Denver Broncos - Dallas Cowboys

Montag, 18. September 2017, ab 2.30 Uhr:

Atlanta Falcons - Green Bay Packers

Dienstag, 19. September 2017, 2.30 Uhr:

New York Giants- Detroit Lions

So können Sie die Spiele verfolgen:

LIVETICKER/LIVESCORES: sport1.de

TV: ProSieben Maxx

STREAM: DAZN / NFL Gamepass