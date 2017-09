Der frühere Footballer Charles Tillman hat nach seinem Abschied aus der Profiliga NFL ein neues Ziel. Der 36-Jährige will unbedingt als Agent zum FBI. Dies berichtet die Tageszeitung Chicago Tribune. Tillman soll sich bereits in der Trainingsakademie des US-Inlandsgeheimdienstes in Quantico/Virginia aufhalten.

Tillman, ehemaliger Cornerback der Chicago Bears und der Carolina Panthers, hatte vor seinem NFL-Einstieg in der Saison 2003/04 einen Bachelor-Abschluss in Strafrecht gemacht. Sein Vater war Sergeant in der Army.

Die FBI-Richtlinien sehen vor, dass Kandidaten vor dem 37. Geburtstag Agent werden müssen. Tillman hat damit nur noch bis zum 23. Februar 2018 Zeit.

Seine NFL-Karriere hatte Tillman nach der Spielzeit 2015/16 beendet. In diesem Sommer unterschrieb er einen Eintagesvertrag bei den Bears, um als Spieler seines Heimatvereins aufzuhören. Tillman wurde in Chicago geboren.