Den Auftakt hatten sich Tom Brady und seine New England Patriots ganz anders vorgestellt. Mit 27:42 kamen sie gegen die Kansas City Chiefs zum Start in die 98. NFL-Saison unter die Räder. Noch nie hatte New England unter Coach Bill Belichick so viele Punkte zugelassen.

Rookie Kareem Hunt zerlegte den Meister mit 239 Yards und drei Touchdowns. Im letzten Viertel brachen die Pats völlig ein. Das Video.

