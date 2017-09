Die Green Bay Packers eröffnen im Division-Duell gegen die Chicago Bears in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den vierten NFL-Spieltag (ab 2.25 Uhr LIVESCORES). Die Packers sind dabei der klare Favorit.

Zwar kassierten sie, wie in den Playoffs im letzten Jahr, im zweiten Saisonspiel gegen die Atlanta Falcons eine herbe Niederlage, gegen die Cincinnati Bengals reichte es in der letzten Woche aber bereits wieder zu einem Sieg.

Chicago startete dagegen wie erwartet schlecht in die Saison. Nach Pleiten gegen die Atlanta Falcons und die Tampa Bay Buccaneers gewann das Team um Quarterback Mike Glennon in der Verlängerung gegen die Pittsburgh Steelers, jetzt wartet mit Aaron Rodgers und den Packers aber der nächste harte Brocken.

(DAZN zeigt die NFL live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

In der vergangenen Woche sorgte Bears-Spieler Marcus Cooper für den Lacher des Spieltags, als er einen sicheren Touchdown herschenkte.

Mit Spannung wird außerdem erwartet, ob und wie die Proteste der NFL-Teams gegen US-Präsident Donald Trump weitergehen. Die Packers kündigten an, sogar die Fans einbinden zu wollen.

Am Sonntag folgt dann das Duell der Quarterback-Superstars: Tom Brady tritt mit seinen New England Patriots gegen die Carolina Panthers mit Cam Newton an. Während Brady am vergangenen Spieltag groß aufspielte, befindet sich Newton in einem Formtief und ist keinesfalls in seiner MVP-Form von 2015.

Die Spiele des vierten Spieltags in der Übersicht:

Freitag, 29. September, 2.25 Uhr:

Green Bay Packers - Chicago Bears

Sonntag, 1. Oktober, 15.30 Uhr:

Miami Dolphins - New Orleans Saints

Sonntag, 1. Oktober, 19 Uhr:

Houston Texans - Tennessee Titans

New York Jets - Jacksonville Jaguars

New England Patriots - Carolina Panthers

Minnesota Vikings - Detroit Lions

Atlanta Falcons - Buffalo Bills

Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers

Cleveland Browns - Cincinnati Bengals

Dallas Cowboys - Los Angeles Rams

Sonntag, 1. Oktober, 22.05 Uhr:

Los Angeles Chargers - Philadelphia Eagles

Tampa Bay Buccaneers - New York Giants

Arizona Cardinals - San Francisco 49ers

Denver Broncos - Oakland Raiders

Montag, 2. Oktober, 2.30 Uhr:

Seattle Seahawks - Indianapolis Colts

Dienstag, 3. Oktober, 2.30 Uhr:

Kansas City Chiefs - Washington Redskins