O.J. Simpons ist nach neun Jahren im Gefängnis am frühen Sonntag morgen aus der Haft entlassen worden.

Dies teilte eine Sprecherin der Staatsgefängnisse von Nevada der Associated Press mit. Simpson war wegen eines Überfalls im Jahr 2007 in einem Hotel in Las Vegas zu einer 33-jährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Simpson hatte vor seiner Entlassung erklärt, künftig in Florida leben zu wollen, wo seine Familie lebt.

Der ehemalige Weltklasse-Footballer, der später auch als Schauspieler in Hollywood Karriere machte ("Die nackte Kanone"), hatte gemeinsam mit Komplizen in Las Vegas zwei Sammler von Fan-Artikeln mit Waffengewalt zur Herausgabe von Devotionalien gezwungen.

Mehr als ein Jahrzehnt davor hatte er im Zentrum eines der umstrittensten Verfahren der jüngeren US-Justizgeschichte gestanden.

In dem spektakulären Indizienprozess wurde er 1995 von dem Vorwurf freigesprochen, seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Begleiter ermordet zu haben.