NFL-Chef Roger Goodell hat sich am Dienstag in einem Brief an alle 32 NFL-Teams gewandt und bittet die Verantwortlichen alles zu tun, um die Debatte um die Hymne zu beenden.

"Die Kontroverse über die Hymne ist eine Barriere, die es verhindert ehrliche Gespräche zu haben und einen Fortschritt zu erzielen. Wir müssen die Kontroverse hinter uns lassen, und das wollen wir zusammen mit unseren Spielern machen", schreibt Goodell in dem von ESPN veröffentlichten Brief.

Hymne sei "wichtiger Moment"

Goodell ist der Ansicht, dass jeder während der Nationalhymne stehen sollte. "Das ist ein wichtiger Moment in unserem Spiel. Wir wollen die Flagge und unser Land ehren, unsere Fans erwarten das von uns."

Der NFL-Chef betont aber auch, dass die NFL die Ansichten der Spieler respektiere.

Bei einem Ligatreffen in der nächsten Woche werde ein Plan vorgestellt, um den Hymnen-Protest zu beenden.

US-Präsident Donald Trump dagegen lässt im Streit um den Hymnen-Protest in der NFL nicht locker und kündigte am Dienstag an, die Steuererleichterungen für die US-Footballliga zu kappen.

2016 hatte der frühere 49ers-Quarterback Colin Kaepernick als erster Spieler seinem Protest explizit gegen Rassismus und Polizeigewalt mit dem Kniefall Ausdruck verliehen. Seitdem hat er viele Nachahmer gefunden. Kaepernick ist seit dieser weltweit beachteten Aktion arbeitslos, kein Klub will ihn unter Vertrag nehmen.