Star-Running-Back Adrian Peterson (32) wechselt in der US-Football-Profiliga NFL von den New Orleans Saints zu den Arizona Cardinals.

Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Die Saints erhalten dafür einen an Bedingungen geknüpften Draft Pick für das kommende Jahr.

Die Saints hatten den wertvollsten Spieler ("MVP") von 2012, der wegen tätlicher Übergriffe auf seinen vierjährigen Sohn für den Großteil der Saison 2014/2015 gesperrt worden war, erst im April verpflichtet.

Die Minnesota Vikings hatten Peterson in der Offseason entlassen, nachdem er in der vergangenen Spielzeit wegen eines Meniskusrisses hatte lange pausieren müssen.

In seinen vier Einsätzen für New Orleans kam Peterson in 27 Läufen nur zu 81 Yards Raumgewinn.