Was lange währt, wird endlich gut: Die New York Giants haben in Woche 6 der NFL völlig überraschend ihren ersten Saisonsieg eingefahren.

Die Giants ließen sich von der Kulisse im Sports Authority Field at Mile High nicht beeindrucken und setzten sich mit 23:10 gegen die Denver Broncos durch.

Große Verletzungssorgen bei Giants

Dabei standen die Vorzeichen denkbar ungünstig für New York: Gleich drei Wide Receiver – unter ihnen Superstar Odell Beckham Jr. - sowie fünf weitere Starter mussten verletzungsbedingt passen.

Dazu gab es unter der Woche auch noch interne Querelen. Cornerback Dominique Rodgers-Cromartie wurde entlassen, nachdem er den Giants mitgeteilt hatte, dass er das Team verlassen will.

Da klang es fast schon wie Galgenhumor als New Yorks Trainer Ben McAdoo einige Tage vor der Partie sagte: "Wir haben eine großartige Möglichkeit. Denn niemand gibt uns auch nur den Hauch einer Chance, dieses Spiel zu gewinnen."

Defensive End wird zum Matchwinner

Matchwinner für die Giants war der überragende Defensive End Jason Pierre-Paul, der auf acht Tackles, drei Sacks und zwei Quarterback-Hits kam.

Denvers Quarterback Eli Manning brachte ohne seine besten Wide Receiver elf von 19 Pässen für 128 Yards an den Mann.

Sein Gegenüber Trevor Siemian erwischte einen schlechteren Tag. Siemian brachte nur 29 von 50 Pässen an den Mann und leistete sich zwei Interceptions.

"Das ist die NFL. Es geht nicht darum, gegen wen du spielst oder welche Stars im Spiel sind. An jedem Sonntag musst du hungrig sein, aber an jedem Sonntag kannst du verlieren. Heute war nicht unser Abend", sagte Denvers Outside Linebacker Von Miller.

Trotz des Erfolgs bleiben die Giants Letzter in der NFC East, die Broncos liegen weiterhin auf Rang zwei in der AFC West.

Es war der achte Sieg einer Auswärtsmannschaft in dieser Woche bei nur fünf Heimsiegen. In den 90 Saisonspielen haben Auswärtsteams bisher häufiger triumphiert als Heimmannschaften.