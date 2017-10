Die Miami Dolphins haben Running Back Jay Ajayi für einen Viertrunden-Pick zu den Philadelphia Eagles gedradet. Der Trade kurz vor dem Transferschluss am Dienstag um 16 Uhr US-amerikanischer Zeit (Eastern Time) kommt überraschend.

Die Dolphins sind bisher das schlechteste Lauf-Team der sieben Spiele alten NFL-Saison und haben noch keinen einzigen Lauf-Touchdown in dieser Saison erzielt.

Bester Ballträger

Mit dem Briten Ajayi gab Miami seinen besten Running Back ab. Kurzfristig bekamen sie dafür erst einmal nichts. Mit dem Draft-Pick kann erst für die nächste Saison einen neuer Spieler verpflichtet werden.

Zwar wartet Ajayi immer noch auf seinen ersten Touchdown in dieser Saison. Mit 465 Yards (3.4 im Durchschnitt) ist der 24-Jährige aber bester Ballträger seines Teams. In seiner starken Saison 2016/17 erzielte Ajayi 1.200 Yards (4.9 im Schnitt) und acht Touchdowns.

Knie schuld am Trade

Laut ESPN glauben die Dolphins nicht an eine produktive Zukunft von Ajayi. Seine Knie-Operation aus dem Jahr 2011 soll ihm zu schaffen machen. In Philadelphia könnte der Running Back zusammen mit Running Back LeGarrette Blount und der drittbesten Offensive der Liga die Gegner vor große Probleme stellen.

Die Running-Offensive soll in Miami nun auf den Schultern von Kenyan Drake liegen. Der 23-Jährige hat in dieser Saison überhaupt erst 25 Yards erlaufen. In seiner ganzen Karriere sind es 204.

Ajayi selbst verabschiedete sich über Instagram von den Dolphins. Trotz des spektakulären Last-Minute-Deals soll es kein böses Blut beim Abschied gegeben haben.