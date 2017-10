Die Philadelphia Eagles haben ihren Siegeszug in der NFL auch gegen die Washington Redskins fortgesetzt. Angeführt von einem überragenden Carson Wentz besiegten die Eagles die Redskins mit 34:24. (Der NFL-Spieltag im Überblick)

Wentz startete etwas verhalten ins Spiel: Im ersten Viertel gelang dem Quarterback lediglich ein erfolgreicher Pass. Washington konnte 3:0 in Front gehen. Doch danach drehte Philadelphias Schlüsselspieler auf.

Carson Wentz in MVP-Form

In weniger als neun Minuten warf Wentz drei Touchdown-Pässe und verschaffte seinem Team so eine 17:10-Halbzeitführung. Darunter war auch ein Wahnsinnspass über 64 Yards auf Wide Receiver Mack Hollins.

Die Eagles ließen sich dann in den letzten beiden Vierteln den Sieg nicht mehr nehmen. Das derzeit beste Team der NFL (sechs Siege, eine Niederlage) kontrollierte die Partie und konnte den Vorsprung sogar noch ausbauen. (Die NFL-Tabelle im Überblick)

Philadelphia feierte mit dem Erfolg über Washington den fünften Sieg in Folge und zählt mit einem Carson Wentz in MVP-Form zu den ganz heißen Kandidaten auf den Super Bowl LII am 4. Februar in Minneapolis.