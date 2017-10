Field Goal-Festival bei den Tennessee Titans!

Im letzten Spiel des sechsten Spieltages schlagen die Tennessee Titans die Indianapolis Colts mit 36:22. Topscorer bei den Titans war Kicker Ryan Succop - 18 Punkte gingen auf das Konto des 31-Jährigen (Der NFL-Spieltag im Überblick).

Bis zum Ende des dritten Viertels sah es noch nicht nach einem Sieg der Titans aus. Nach zwei Touchdowns aufseiten der Colts lag das Team aus Indianapolis mit 19:15 in Führung. Nur Kicker Succop hatte die Titans mit fünf verwandelten Field Goals im Spiel gehalten. Zu diesem Zeitpunkt konnte das Team aus Nashville noch keinen Touchdown für sich verbuchen.

Starkes letztes Viertel der Titans

Doch im letzten Viertel drehten die Titans auf und sicherten sich mit zwei Rush- und einem erfolgreichen Pass-Touchdown den Sieg.

Quarterback Marcus Mariota stand bei den Titans mit auf dem Feld. Vor dem Spiel war sein Einsatz unklar, der 23-Jährige war mit einer Oberschenkelverletzung als "questionable", also fraglich für das Spiel in der Nacht auf Dienstag gelistet worden. Doch Mariota konnte spielen und war mit seinem 53-Yard-Pass auf Taywan Taylor, der im zweiten Touchdown der Titans mündete, erfolgreich.

In der ersten Hälfte musste der 23-Jährige eine Interception hinnehmen, die die Colts in sechs Punkte verwandelten. Obwohl Mariota sich auf dem Feld relativ wenig bewegte, gelang ihm ein Saison-Bestwert mit Pässen für 306 Yards.

Bei den Colts vertritt Jacoby Brissett den Starting Quarterback Andrew Luck schon seit einigen Wochen. Luck muss derzeit mit einer Schulterverletzung pausieren. Brissett gelang wie Mariota ein Touchdown-Pass, allerdings musste er keine Interception hinnehmen.

Rekord für Kicker Succop

Mit seinen fünf verwandelten Field Goals und nun insgesamt 51 am Stück, brach Succop den NFL-Rekord für die meisten nacheinander verwandelten Field Goals vor der 50-Yard-Linie.

In der AFC South sind die Titans mit ihrem Sieg nun mit den Jacksonville Jaguars und den Houston Texans gleich gezogen. Alle drei Teams stehen bei jeweils drei Siegen und drei Niederlagen. Die Colts liegen mit zwei Siegen und vier Niederlagen auf dem letzten Platz (Die NFL-Tabelle im Überblick).

Am kommenden Wochenende empfangen die Colts die Jacksonville Jaguars und die Titans müssen bei den Cleveland Browns antreten.

