Die New England Patriots gehen in der NFL mit Wehmut in ihr fünftes Saisonspiel bei den Tampa Bay Buccaneers (in der Nacht zum Freitag ab 2.25 Uhr in den LIVESCORES).

Verglichen mit den Leistungen der letzten Jahre verbuchte das erfolgsverwöhnte Team den schlechtesten Saisonstart seit 2000 - der ersten Saison von Star-Quarterback Tom Brady und Head Coach Bill Belichick.

Nur zwei Siege aus vier Spielen bedeuten vor Beginn der Woche fünf lediglich Rang drei für die Patriots in der AFC East. Ein Sieg gegen die Buccaneers ist der erste Schritt in Sachen Schadensbegrenzung bei diesem verkorksten Auftakt.

Das Team aus der NFC South geht mit zwei Siegen aus drei Spielen in das Match gegen den amtierenden NFL-Champion und wird versuchen, ihn genauso zu ärgern, wie es den Kansas City Chiefs und die Caronlina Panthers bereits gelang.

Der 5. Spieltag in der Übersicht:

Freitag, 6. Oktober, 2.25 Uhr:

Tampa Bay Buccaneers - New England Patriots

Sonntag, 8. Oktober, 19 Uhr:

Cleveland Browns - New York Jets

Detroit Lions - Carolina Panthers

Indianapolis Colts - San Francisco 49ers

Miami Dolphins - Tennessee Titans

Cincinnati Bengals - Buffalo Bills

New York Giants - Los Angeles Chargers

Pittsburgh Steelers - Jacksonville Jaguars

Philadelphia Eagles - Arizona Cardinals

Sonntag, 8. Oktober, 22.05 Uhr:

Los Angeles Rams - Seattle Seahawks

Oakland Raiders - Baltimore Ravens

Sonntag, 8. Oktober, 22.25 Uhr:

Dallas Cowboys - Green Bay Packers

Montag, 9. Oktober, 2.30 Uhr:

Houston Texans - Kansas City Chiefs

Dienstag, 10. Oktober, 2.30 Uhr:

Chicago Bears - Minnesota Vikings