Der sechste Spieltag der NFL-Saison startet mit einem Topduell in der NFC: Die Carolina Panthers empfangen in der Nacht zum Freitag die Philadelphia Eagles (ab 2.25 Uhr in den LIVESCORES).

Beide Teams stehen nach fünf Spieltagen bei vier Siegen und nur einer Niederlage, was ihnen die alleinige Tabellenführung in der NFC South bzw. NFC East verschafft. Die Panthers übertrumpften in Woche drei sogar den amtierenden Champion New England Patriots.

Für die Eagles gab es vergangene Woche einen 34:7-Kantersieg gegen die Arizona Cardinals, die Panthers gewannen mit einem knappen 27:24 bei den Detroits Lions.

Besonders im Fokus werden die beiden Quarterbacks Cam Newton (Panthers) und Carson Wentz (Eagles) stehen, die im Total-Quarterback-Rating der letzten beiden Wochen auf Platz drei bzw. fünf stehen.

Newton sorgte nach dem letzten Spieltag allerdings nicht nur aus sportlicher Sicht für Wirbel. Er hatte sich auf einer Pressekonferenz über eine Taktik-Frage einer Reporterin lustig gemacht und damit für Sexismus-Ärger gesorgt.

Patriots bangen um Brady

Die New England Patriots bangen derweil vor ihrem Gastspiel bei den New York Jets am Sonntagabend um ihren Star-Quarterback Tom Brady, der sich am Mittwoch im Training an der linken Schulter verletzte. Die finale Entscheidung, ob Brady auflaufen kann oder nicht, steht aktuell noch aus.

Noch schlimmer erwischt es die New York Giants, die das Saisonaus für ihren Wide Receiver Odell Beckham Jr. hinnehmen müssen. "OBJ" hatte gegen die Los Angeles Chargers einen Knöchelbruch erlitten.

Freude herrscht dagegen bei den Arizona Cardinals, die am Dienstag Star-Running-Back Adrian Peterson von den New Orleans Saints verpflichten konnten.

Der 6. Spieltag in der Übersicht:

Freitag, 12. Oktober, 2.25 Uhr:

Carolina Panthers - Philadelphia Eagles

Sonntag, 15. Oktober, 19 Uhr:

Baltimore Ravens - Chicago Bears

Houston Texans - Cleveland Browns

Minnesota Vikings - Green Bay Packers

New Orleans Saints - Detroit Lions

Atlanta Falcons - Miami Dolphins

New York Jets - New England Patriots

Washington Redskins - San Francisco 49ers

Sonntag, 15. Oktober, 22.05 Uhr:

Arizona Cardinals - Tampa Bay Buccaneers

Jacksonville Jaguars - Los Angeles Rams

Sonntag, 15. Oktober, 22.25 Uhr:

Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers

Oakland Raiders - Los Angeles Chargers

Montag, 16. Oktober, 2.30 Uhr:

Denver Broncos - New York Giants

Dienstag, 17. Oktober, 2.30 Uhr:

Tennessee Titans - Indianapolis Colts