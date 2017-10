In der NFL steht das Thursday Night Game diesmal in der AFC West an: Die Oakland Raiders empfangen die Kansas City Chiefs (ab 2.30 Uhr in den LIVESCORES).

Es ist das Aufeinandertreffen der ungleich Gestarteten. Denn während die Chiefs auf Platz eins stehen mit einer 5:1-Bilanz, laufen die Raiders den Erwartungen hinterher. Ihre 2:4-Bilanz spricht für sich.

"Verdammt schlechtes Zeichen"

Auch Björn Werner, der für die Indianapolis Colts und die Jacksonville Jaguars in der NFL gespielt hat, ist von der Mannschaft enttäuscht.

"Ich war ein Raiders-Fan, aber nach zwei Siegen zu Beginn hagelte es vier Niederlagen in Folge", sagte er bei SPORT1: "Ein verdammt schlechtes Zeichen für den Rest der Saison."

Auch die Verletzung von Starting-Quarterback Derek Carr bereitet ihm Sorgen: "Ich fürchte, den Raiders stehen schwere Zeiten bevor." Werner glaubt nicht an einen Einzug der Raiders in die Playoffs.

Ganz anders die Chiefs, die nicht zuletzt wegen ihres herausragenden Quarterbacks Alex Smith ein Top-Kandidat für die Playoffs sind.

Setzt Kansas also seinen Lauf fort oder bricht Oakland den Bann?

Der 7. Spieltag im Überblick:

Freitag, 20. Oktober, 2.25 Uhr:

Oakland Raiders - Kansas City Chiefs

Sonntag, 22. Oktober, 19 Uhr:

Buffalo Bills - Tampa Bay Buccaneers

Minnesota Vikings - Baltimore Ravens

Miami Dolphins - New York Jets

Los Angeles Rams - Arizona Cardinals

Chicago Bears - Carolina Panthers

Cleveland Browns - Tennessee Titans

Green Bay Packers - New Orleans Saints

Indianapolis Colts - Jacksonville Jaguars

Sonntag, 22. Oktober, 22.05 Uhr:

San Fransisco 49ers - Dallas Cowboys

Sonntag, 22. Oktober, 22.25 Uhr:

Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals

New York Giants - Seattle Seahawks

Los Angeles Chargers - Denver Broncos

Montag, 23. Oktober, 2.30 Uhr:

New England Patriots - Atlanta Falcons

Dienstag, 24. Oktober, 2.30 Uhr:

Philadelphia Eagles - Washington Redskins