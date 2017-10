Klappt es am achten NFL-Spieltag endlich mal wieder mit einem Sieg für die Baltimore Ravens?

In den vergangenen fünf Spielen setzte es für die Ravens vier Niederlagen - lediglich ein Spiel konnte das Team aus Baltimore gewinnen. Im "Thursday Night Game" gegen die Miami Dolphins (Donnerstag ab 2.30 Uhr in den LIVESCORES) wartet die nächste Chance und die Statistik spricht für die Ravens. Drei der letzten vier Spiele gegen die Dolphins konnten gewonnen werden (Die NFL-Tabelle im Überblick).

Aufgrund vieler Verletzungen fällt es der Mannschaft um Quarterback Joe Flacco aktuell schwer viele Punkte zu erzielen. Da auch die Dolphins mit ähnlichen Problemen kämpfen, könnte sich das Spiel zu einem "Low-Scoring-Game" entwickeln.

Für die Dolphins ist vor allem der Ausfall eines Spielers bitter. Am vergangenen Spieltag verletzte sich Quarterback Jay Cutler gegen die New York Jets an den Rippen. Ersatz-Quarterback Matt Moore sprang ein und zeigte eine solide Vorstellung. Im Duell gegen die Ravens soll er erstmalig von Beginn an zum Einsatz kommen.

Im Gegensatz zum Team aus Baltimore befinden sich die Dolphins aktuell im Aufwind. In den letzten drei Spielen siegte das Team von Trainer Adam Gase jeweils knapp.

Die Dolphins könnten in der AFC East mit einem Sieg den New England Patriots auf den Leib rücken. Die Ravens stehen in der AFC North sicher auf Rang zwei hinter den Pittsburgh Steelers.

Der 8. Spieltag in der Übersicht:

Freitag, 27. Oktober, 2.25 Uhr:

Baltimore Ravens - Miami Dolphins

Sonntag, 29. Oktober, 14.30 Uhr:

Cleveland Browns - Minnesota Vikings

Sonntag, 29. Oktober, 18 Uhr:

New York Jets - Atlanta Falcons

Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers

Philadelphia Eagles - San Francisco 49ers

New Orleans Saints - Chicago Bears

New England Patriots - Los Angeles Chargers

Buffalo Bills - Oakland Raiders

Cincinnati Bengals - Indianapolis Colts

Sonntag, 29. Oktober, 21.05 Uhr:

Seattle Seahawks - Houston Texans

Sonntag, 29. Oktober, 21.25 Uhr:

Washington Redskins - Dallas Cowboys

Montag, 30. Oktober, 1.30 Uhr:

Detroit Lions - Pittsburgh Steelers

Dienstag, 31. Oktober, 1.30 Uhr:

Kansas City Chiefs - Denver Broncos