Marquise Goodwin wird mit einem 83-Yard-Touchdown zum tragischen Helden. 49er - Giants im Video:

Der 31:21-Sieg der San Francisco 49ers gegen die New York Giants geriet an späten Sonntagabend in den Hintergrund.

Familien-Drama um Goodwin

Als Marquise Goodwin nach seinem Monster-Touchdown im zweiten Viertel die Goal-Line überquerte, fiel der Wide Receiver auf die Knie, zeigte zum Himmel und sank von seinen Emotionen überwältigt auf dem Rasen zusammen. Kurz danach umringten seine Teamkollegen ihn geschlossen.

Der 26-Jährige hatte gerade in spektakulärer Weise seine bisher sieglosen 49ers im zweiten Viertel in Front gebracht und das, wie er nach dem Spiel bekannt gab, nach einem Familiendrama.

Stunden zuvor starb Goodwins neugeborener Sohn durch Komplikationen bei einer Frühgeburt. Der Wide Receiver verließ das Stadion nach dem Spiel direkt, um bei seiner Frau Morgan und seiner Familie zu sein.

Später am Abend postete Goodwin ein herzzerreißendes Foto von der Hand seines verstorbenen Sohnes auf seiner Instagram-Seite:

Dazu schrieb er: "Ich möchte denen danken, die aufrichtig für meine Frau und mich gebetet haben. Obwohl wir zutiefst traurig sind, möchte ich Gott danken, dass er mich mit so einer starken Frau gesegnet hat. Die Schmerzen (physisch, mental und emotional), die sie ertragen musste sind unvorstellbar."

Nzeocha kommt zum Einsatz

Die 49ers beendeten nach drei weiteren Touchdowns schlussendlich gegen die Giants ihre historische Niederlagenserie in der NFL - neun Niederlagen zum Saisonstart hatten die Kalifornier noch nie. Die Giants haben bisher auch nur ein Spiel gewonnen (Die NFL-Tabelle).

Der gebürtige Ansbacher Nzeocha (27) wurde bei seinem vierten Saisoneinsatz eingewechselt. Damit sind die Cleveland Browns nun das einzige NFL-Team ohne Saisonsieg (Die Ergebnisse der NFL).