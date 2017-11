Die Highlights der Partie Dallas Cowboys vs. Atlanta Falcons im Video:

Ohne Elliott läuft nichts.

Die Sperre von Running Back Ezekiel Elliott tut den Dallas Cowboys gar nicht gut. Gegen die Atlanta Falcons kassierte das Team von Trainer Jason Garrett eine 7:27-Pleite. Dabei hatte das Spiel für die Cowboys so gut angefangen.

Im ersten Viertel lief Quarterback Dak Prescott zum ersten Touchdown der Partie - die ersten und letzten Punkte für die Cowboys. Die Offensive wirkte ohne den fehlenden Elliott kraftlos und leer.

Noch dazu war die Defensive der Atlanta Falcons unheimlich stark. Defensive Lineman Adrian Clayborn sackte Dak Prescott sechs Mal und stellte einen neuen Rekord innerhalb seiner Mannschaft auf. Und auch vorne lief es bei den Falcons rund.

Ryan schnappt Brees Rekord weg

Quarterback Matt Ryan brachte zwei Touchdown-Pässe an den Mann und nahm Saints-Quarterback Drew Brees einen NFL-Rekord ab. Mit seinen 215 gegen die Cowboys geworfenen Yards ist der 32-Jährige der Quarterback, der in seiner Karriere am schnellsten 40.000 Yards erreicht hat. Für die magische Marke brauchte er 152 Spiele.

Zwei zusätzliche Field Goals sicherten den Falcons am Ende den Sieg. In der nächsten Woche muss der Tabellendritte der NFC South zu den Seattle Seahawks. Die Cowboys, aktuell Zweiter in der NFC East, empfangen die Philadelphia Eagles (Tabellen der NFL).