Die Green Bay Packers aus der NFL haben sich überraschend von Tight End Martellus Bennett getrennt. Das gab Geschäftsführer Ted Thompson nach dem Training am Mittwoch bekannt. Bennett, der bereits seit zehn Jahren in der Liga spielt, soll Informationen über seinen Gesundheitszustand zurückgehalten haben.

Der Super-Bowl-Champion hatte vor der Saison einen mit 21 Millionen Dollar dotierten Dreijahresvertrag unterschrieben. In den sieben Spielen nach seinem Wechsel von den New England Patriots im Sommer gelang ihm allerdings kein Touchdown. Bennett, der derzeit aufgrund einer Schulterverletzung pausiert, hatte zuletzt in den sozialen Medien ein mögliches Karriereende nach der laufenden Spielzeit angedeutet.