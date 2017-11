Football-Profi Kasim Edebali muss sich in der NFL einen neuen Arbeitgeber suchen. Die Denver Broncos entließen den Hamburger überraschend.

Das gab der Super-Bowl-Champion von 2016 via Twitter bekannt, ohne Hintergründe zu nennen.

Linebacker Edebali hatte nach drei Jahren bei den New Orleans Saints im März in Denver einen mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Einjahresvertrag unterschrieben. Der 28-Jährige kam für die Broncos in neun Spielen zum Einsatz, überwiegend in den Special Teams.

Damit ist der bei den San Francisco 49ers unter Vertrag stehende Mark Nzeocha der einzig verbliebene Deutsche in der NFL.