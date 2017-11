Die Highlights aus dem Spiel Buffalo Bills vs. New York Jets im Video:

Es war der erste wirklich überzeugende Sieg der New York Jets in dieser Saison.

Mit 34:21 besiegte das Team von Trainer Todd Bowles die Buffalo Bills und beendete seine Negativserie - die letzten drei Partien der Jets gingen jeweils verloren. Überragend war beim Team von Quarterback Josh McCown allen voran die Defense.

Gleich sieben Mal wurde Bills-Quarterback Tyrod Taylor gesackt. Die Jets behielten an der Line of Scrimmage sowohl mit ihrer Offense, als auch mit ihrer Defense die Kontrolle.

Nach einem Touchdown und einem Field Goal aufseiten der Jets und einem Touchdown für die Bills sah es zur Halbzeit noch nach einem engen Spiel aus - die Jets führten lediglich mit 10:7.

Viele Fehler aufseiten der Bills

Doch dann drehte das Team aus New York richtig auf und erzielte drei Touchdowns in Folge. Zwei davon erlief Running Back Matt Forte. Profitiert haben die Jets auch von vielen Unzulänglichkeiten der Bills. Neben den sieben Sacks musste das Team aus Buffalo zusätzlich noch vier Fumbles hinnehmen.

Die Schlussoffensive der Bills kam dann deutlich zu spät, zwei Touchdowns in den letzten vier Minuten änderten am Endergebnis nichts. Die Bills liegen in der AFC East weiterhin auf Platz zwei hinter den New England Patriots, die Jets belegen weiterhin den vierten Platz (Die NFL-Tabelle).

Nach dem Spiel zeigte sich Defensive Tackle Leonard Wiliams begeistert von der Leistung seiner Jets. "Wir haben gezeigt dass wir Takeaways hinbekommen, wir haben gezeigt dass wir den Quarterback sacken können und wir haben gezeigt dass wir das Laufspiel stoppen können. Das ist das erste Mal in dieser Saison, dass wir alle Qualitäten in einem Spiel zusammen gebracht haben."

In der nächsten Woche können die Jets gegen die Tampa Bay Buccaneers versuchen ihre Qualitäten erneut zu zeigen. Die Bills empfangen die New Orleans Saints.