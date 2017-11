Kirkpatricks peinliche Szene im Video:

Dre Kirkpatrick hat sich in der NFL bis auf die Knochen blamiert. Der Cornerback der Cincinnati Bengals schnappte sich den Ball weit in der eigenen Hälfte und trug in bis kurz vor die gegnerische Endzone.

Dort ließ er ihn im Gefühl des sicheren Mega-Touchdowns unbedrängt fallen. Die Bengals setzten sich dennoch bei den Denver Broncos mit 20:17 durch.

