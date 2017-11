Die Philadelphia Eagles sind in der NFL weiterhin nicht zu stoppen. Das beste Team der Liga feierte am Sonntag seinen neunten Sieg im zehnten Spiel, den achten in Serie.

Beim 37:9 (7:9)-Erfolg bei den Dallas Cowboys war eine überragende zweite Hälfte der Schlüssel zum Sieg. Nach einem enttäuschenden 7:9 zur Halbzeit drehten Carson Wentz und Co. auf.

Der Quarterback hatte mit drei geworfenen Touchdowns entscheidenden Anteil am Erfolg der Eagles, die Kicker Jake Elliott wegen einer Kopfverletzung verloren. Elliott musste im ersten Viertel raus, nachdem er ein Field Goald verpasste.

Brady in Mexiko gefeiert

Dank des beeindruckenden Auftritts bleibt Philadelphia an der Spitze der National Conference. Die Cowboys sind mit einer ausgeglichenen Bilanz von je fünf Siegen und Niederlagen Zehnter. (Die NFL-Tabelle)

Derweil bleiben die New England Patriots den Pittsburgh Steelers in der American Conference auf den Fersen. Superstar Tom Brady führte sein Team mit drei Touchdowns und 339 geworfenen Yards zum 33:8-Erfolg über die Oakland Raiders in Mexiko City.

Die gut 77.000 mexikanischen Fans feierten den Quarterback mit Sprechchören.

Vor der Partie sorgte Bad Boy Marshawn für Aufsehen. "Beastmode" setzte sich wie gewohnt bei der US-amerikanischen Nationalhymne hin. Während der mexikanischen Hymne erhob sich der Runningback jedoch.

(DAZN zeigt die NFL live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)