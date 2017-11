Die Seattle Seahawks müssen in den verbleibenden Spielen der NFL-Saison ohne Kam Chancellor auskommen.

Headcoach Pete Carroll bestätigte am Montag, dass der Safety in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird. "Er kehrt in dieser Saison nicht zurück", sagte Carroll ESPN.

Chancellor hatte sich beim 22:16-Sieg gegen die Arizona Cardinals eine Nackenverletzung zugezogen und seither kein Spiel mehr absolviert.

Der 29-Jährige ist nicht der einzige Spieler, dessen Saisonaus die Seahawks zu beklagen haben. Auch Richard Sherman wird die restlichen Spiele wegen eines Achillessehnenrisses nicht zur Verfügung stehen.

Mit sieben Siegen aus elf Partien liegt Seattle derzeit dennoch auf Playoff-Kurs. (Die NFL-Tabellen)

