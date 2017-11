Zum Auftakt in Woche elf der NFL-Saison kommt es in der AFC zu einem Duell auf Augenhöhe. (DAZN zeigt die NFL live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Die Pittsburgh Steelers empfangen in der Nacht zum Freitag (ab 2.25 Uhr in der Livescores) die Tennessee Titans - und beide Teams gehen mit einer Serie von vier Siegen aus den letzten vier Spielen in das Duell.

Die Steelers haben als Tabellenführer der AFC North insgesamt sieben Siegen und nur zwei Niederlagen auf dem Konto, während die Titans als Erster der AFC South bei sechs Siegen und drei Niederlagen stehen. (Die NFL-Tabelle)

Broncos ohne Edebali

Nach der 16:41-Niederlage gegen die Pats wollen die demoralisierten Broncos gegen die Cincinnati Bengals Wiedergutmachung üben, jedoch ohne die Hilfe von Kasim Edebali. Die Broncos trennten sich in dieser Woche überraschend vom deutschen Linebacker.

Die New York Giants stehen nach der Niederlage im Krisen-Duell mit den San Francisco 49ers immer noch bei nur einem Saisonsieg und empfangen am Sonntagabend mit den Kansas City Chiefs einen richtig schweren Gegner.

Pats und Eagles wollen Serie ausbauen

Die New England Patriots sind am Sonntagabend zu Gast bei den Oakland Raiders. Der Champion will seinen Siegeszug fortsetzen und den sechsten Sieg in Folge holen. (Der NFL-Spielplan)

Die Philadelphia Eagles wollen nach ihrer spielfreien Woche in der Nacht zum Montag gegen die Dallas Cowboys ihre Serie von sieben Siegen ausbauen. Sie sind das einzige Team, das in dieser Saison bislang nur eine Niederlage kassierte. Dass die starken Cowboys am vergangenen Spieltag beim 7:27 bei den Atlanta Falcons einen Rückschlag erhielten, dürfte den Eagles gelegen kommen.

Seahawks bangen um Sherman

Für ihr Monday-Night-Game gegen die Atlanta Falcons müssen die Seattle Seahawks auf Richard Sherman verzichten. Der Star-Cornerback hatte sich beim Sieg über die Arizona Cardinals die Achillessehne gerissen und fällt den Rest der Saison aus.

Der 11. Spieltag der NFL in der Übersicht:

Freitag, 17. November, 2.25 Uhr

Pittsburgh Steelers - Tennessee Titans

Sonntag, 19. November, 19 Uhr

Chicago Bears - Detroit Lions

Cleveland Browns - Jacksonville Jaguars

Green Bay Packers - Baltimore Ravens

Houston Texans - Arizona Cardinals

Miami Dolphins - Tampa Bay Buccaneers

Minnesota Vikings - Los Angeles Rams

New Orleans Saints - Washington Redskins

New York Giants - Kansas City Chiefs

Sonntag, 12. November, 22.05 Uhr

Los Angeles Chargers - Buffalo Bills

Sonntag, 12. November, 22.25 Uhr

Denver Broncos - Cincinnati Bengals

Oakland Raiders - New England Patriots

Montag, 20. November, 2.30 Uhr

Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles

Dienstag, 21. November, 2.30 Uhr

Seattle Seahawks - Atlanta Falcons