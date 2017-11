In der zwölften Woche der NFL stehen am Donnerstag zwei Thanksgiving-Spiele an. Zum einen müssen die Detroit Lions, mit dem einzigen verbliebenen deutschen Spieler, Karim Edebali, gegen die Minnesota Vikings ran.

Mit einem Sieg könnten die Vikings einen Riesenschritt in Richtung direkte Playoff-Qualifikation machen. Eine Niederlage würde den direkten Konkurrenten aus Detroit nochmals bedrohlich nah ran bringen.

Die Dallas Cowboys und die Los Angeles Chargers müssen ebenfalls am Feiertag ran. Beide Teams wollen in ihrer jeweiligen Division den zweiten Platz behaupten (Der NFL-Spielplan).

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet schließlich noch das Match zwischen Washington Redskins und den New York Giants statt. Ehe am Sonntag die Philadelphia Eagles gegen die Chicago Bears ihren zehnten Saisonsieg einfahren wollen.

Außerdem empfangen die San Francisco 49ers die Seattle Seahawks und der amtierende Meister New England Patriots muss zu Hause gegen den vermeintlichen Außenseiter Miami Dolphins ran.

Kracher-Duell in Los Angeles

Zudem kommt es am Sonntag zu einem richtigen Kracher-Duell zwischen Los Angeles Rams und den New Orleans Saints. Beide Teams führen ihre Division an. Während Los Angeles in dieser Spielzeit sieben Siege und drei Niederlagen zu Buche stehen hat, kommen die Gäste auf acht Erfolge und zwei Pleiten (Die NFL-Tabelle)..

Den Abschluss der zwölften Woche bilden das Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den Green Bay Packers (Nacht von Sonntag auf Montag) und die Begegnung der Baltimore Ravens mit den Houston Texans (Nacht von Montag auf Dienstag).

Der 12. Spieltag der NFL in der Übersicht

Donnerstag, 23. November, 18.30 Uhr

Detroit Lions - Minnesota Vikings

Donnerstag, 23. November, 22.30 Uhr

Dallas Cowboys - Los Angeles Chargers

Freitag, 24. November, 2.30 Uhr

Washington Redskins - New York Giants

Sonntag, 26. November, 19 Uhr

Kansas City Chiefs - Buffalo Bills

Indianapolis Colts - Tennessee Titants

Cincinnati Bengals - Cleveland Browns

Atlanta Falcons - Tampa Bay Buccaneers

New England Patriots - Miami Dolphins

Philadelphia Eagles - Chicago Bears

New York Jets - Carolina Panthers

Sonntag, 26. November, 22.05 Uhr

San Francisco 49ers - Seattle Seahawks

Sonntag, 26. November, 22.25 Uhr

Los Angeles Rams - New Orleans Saints

Arizona Cardinals - Jacksonville Jaguars

Oakland Raiders - Denver Broncos

Montag, 27. November, 2.30 Uhr

Pittsburgh Steelers - Green Bay Packers

Dienstag, 28. November, 2.30 Uhr

Baltimore Ravens - Houston Texans