Im Monday-Night-Game der 13. NFL-Woche kommt es zum erneuten Divisionduell zwischen den Cincinnati Benglas und den Pittsburgh Steelers. Dabei wollen die Bengals Rache für das erste Aufeinandertreffen der beiden Rivalen aus der AFC North.

In Pittsburgh gewannen die Steelers in Woche 7 mit 29:14. Das bedeutete den fünften Sieg in Folge gegen Konkurrent Cincinnati. Die beiden Städte sind nur knapp 400 Kilometer entfernt - für amerikanische Verhältnisse also praktisch Nachbarn. Das Duell wird wohl ein hitziges werden (Der NFL-Spielplan).

Dazu reiten die Steelers gerade auf einer Erfolgswelle. Nach sechs Siegen in Folge stehen sie gerade komfortabel auf dem zweiten Platz der AFC und wären somit direkt für die zweite Playoff-Runde qualifiziert (Die NFL-Tabelle).

Bengals wollen Rache

Für die starke Bengals-Abwehr ist das besondere Motivation. Vor allem gegen Steelers-Running-Back Le'Veon Bell, der die NFL in Sachen Rushing-Yards anführt, wollen die Bengals alles geben.

Cincinnati braucht zudem dringend einen Sieg, um noch im Playoff-Rennen zu bleiben. Bengals-Coach Marvin Lewis brachte zusätzlich Feuer in die Partie: "Die haben uns in Pittsburgh verprügelt. Jetzt kommen sie zu uns und es wird ein wichtiges Spiel für uns. Wir bekommen keine zweite Chance."

Der 13. Spieltag der NFL in der Übersicht

Freitag, 01. Dezember, 02.25 Uhr

Dallas Cowboys - Washington Redskins 38:14

Sonntag, 03. Dezember, 19 Uhr

Atlanta Falcons - Minnesota Vikings 9:14

Tennessee Titans - Houston Texans 24:13

New York Jets - Kansas City Chiefs 38:31

Miami Dolphins - Denver Broncos 35:9

Baltimore Ravens - Detroit Lions 44:20

Buffalo Bills - New England Patriots 3:23

Chicago Bears - San Francisco 49ers 14:15

Green Bay Packers - Tampa Bay Buccaneers 26:20

Jacksonville Jaguars - Indianapolis Colts 30:10

Sonntag, 03. Dezember, 22.05 Uhr

Los Angeles Chargers - Cleveland Browns 19:10

Sonntag, 03. Dezember, 22.25 Uhr

New Orleans Saints - Carolina Panthers 31:21

Oakland Raiders - New York Giants 24:17

Arizona Cardinals - Los Angeles Rams 16:32

Montag, 04. Dezember, 02.30 Uhr

Seattle Seahawks - Philadelphia Eagles 24:10

Dienstag, 05. Dezember, 02.30 Uhr

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers