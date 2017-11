In der neunten Woche der NFL haben die Philadelphia Eagles einmal mehr ihre unglaubliche Offensiv-Power unter Beweis gestellt und die Denver Broncos mit 51:23 auseinandergenommen.

Eagles-Quarterback Carson Wentz warf ganze vier Tochdowns und führte sein Team auf die Siegerstraße.

Auf der Gegenseite konnte Brock Osweiler, der seine Rückkehr bei den Broncos feierte, das Spiel nicht zu seinen Gunsten prägen. Er kam lediglich zu einem Touchdown, bei zwei Interceptions.

Die Eagles halten sich in der NFC East Division an der Spitze, während die Broncos in der AFC West Division auf Rang zwei hinter den Kansas City Chiefs bleiben.

Würgegriff und Faustschläge

Zu einem Eklat kam es derweil bei der Partie zwischen den Jacksonville Jaguars und den Cincinnati Bengals. Es entstand eine Massenschlägerei, nachdem der Star-Receiver der Bengals, A. J. Green, und Jaguars Cornerback, Jalen Ramsey, begonnen hatten, einander zu attackieren.

Vorausgegangen war ein Schubser von Ramsey gegen Green, der anschließend den Cornerback würgte und mit diversen Faustschlägen versah. In der Folge griffen weitere Spieler in die Schlägerei ein.

Green ebenso wie Ramsey wurden disqualifiziert, das Spiel ging dennoch weiter und endete mit einem verdienten 23:7-Triumph der Jaguars.

Ein weiteres Top-Spiel erwies sich indes als enger und spannender. Die Carolina Panthers siegten mit 20:17 über die Atlanta Falcons.

Die Spiele der 9. Woche im Überblick:

Freitag, 3. November, 1.25 Uhr

New York Jets - Buffalo Bills 34:21

Sonntag, 5. November, 19.00 Uhr

Houston Texans - Indianapolis Colts 14:20

Jacksonville Jaguars - Cincinnati Bengals 23:7

New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers 30:10

New York Giants - Los Angeles Rams 17:51

Carolina Panthers - Atlanta Falcons 20:17

Philadelphia Eagles - Denver Broncos 51:23

Sonntag, 5. November, 22.05 Uhr

San Francisco 49ers - Arizona Cardinals

Sonntag, 5. November, 22.25 Uhr:

Dallas Cowboys - Kansas City Chiefs

Montag, 6. November, 2.30 Uhr:

Miami Dolphins - Oakland Raiders

Dienstag, 7. November, 2.30 Uhr:

Green Bay Packers - Detroit Lions