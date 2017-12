Football-Profi Kasim Edebali hat sechs Tage nach seiner Entlassung bei den Detroit Lions einen neuen Arbeitgeber in der NFL gefunden.

Wie die Los Angeles Rams am Mittwochabend mitteilten, haben sie den gebürtigen Hamburger unter Vertrag genommen. Die Rams stehen mit einer Bilanz von 10:4 so gut wie sicher in den Playoffs. Das Überraschungsteam braucht aus den restlichen zwei Spielen noch einem Sieg, um alle zweifel daran zu beseitigen.

Lions feuern Edebali

Edebali, der mit den Denver Broncos in seine vierte Saison startete, war erst kürzlich von den Lions entlassen worden. In vier Einsätzen konnte er sich nicht durchsetzen.

Edebali spielt seine vierte Saison in der NFL und steht aktuell bei 55 Tackles und acht Sacks aus 61 Spielen. Er und Linebacker Mark Nzeocha, der bei den San Francisco 49ers unter Vertrag steht, sind derzeit die einzigen deutschen Spieler in der NFL.