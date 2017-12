Der Kampf um die Playoffs geht am 16. NFL-Spieltag in die vorletzte Runde, bevor am 31. Dezember die endgültigen Entscheidungen fallen. Den Anfang machen am späten Samstagabend die Baltimore Ravens gegen die Indianapolis Colts.

Von beiden Teams haben nur noch die Ravens eine Chance auf das Weiterspielen nach der regulären Saison. Sie sind in der AFC die ersten Jäger der noch nicht sicher in den Playoffs stehenden Chiefs, Titans und Bills (DATENCENTER: Tabelle).

In derselben Nacht empfangen die Green Bay Packers die schon sicher qualifizierten Minnesota Vikings. Green Bay hat nach einer schwachen Saison schon jetzt keine Chancen mehr auf die begehrten Playoffs.

(DAZN zeigt die NFL live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Fest qualifiziert sind außerdem schon als Sieger ihrer Divisions die New England Patriots und Pittsburgh Steelers. Die Jacksonville Jaguars sind ebenso weiter, wie die Phiadelphia Eagles.

Die Eagles können sich als einziges Team sogar schon auf eine Woche Pause freuen, denn die besten beiden Teams jeder Conference setzen die erste Playoff-Runde aus (DATENCENTER: Spieltag und Ergebnisse).

So sehen die Playoffs momentan aus:

AFC:

New England Patriots

Pittsburgh Steelers

Jacksonville Jaguars

Kansas City Chiefs

Tennessee Titans

Buffalo Bills

NFC:

Philadelphia Eagles

Minnesota Vikings

Los Angeles Rams

New Orleans Saints

Carolina Panthers

Atlanta Falcons

Gefettete Teams sind schon sicher in den Playoffs.

Die Jäger

AFC:

Baltimore Ravens

Los Angeles Chargers

Oakland Raiders

Miami Dolphins

NFC:

Detroit Lions

Seattle Seahawks

Dallas Cowboys

Der 16. Spieltag der NFL in der Übersicht

Samstag, 23. Dezember, 22.30 Uhr

Baltimore Ravens - Indianapolis Colts

Sonntag, 24. Dezember, 2.30 Uhr

Green Bay Packers - Minnesota Vikings

Sonntag, 24. Dezember, 19 Uhr

Chicago Bears - Cleveland Browns

Cincinnati Bengals - Detroit Lions

Tennessee Titans - Los Angeles Rams

Kansas City Chiefs - Miami Dolphins

New England Patriots - Buffalo Bills

New Orleans Saints - Atlanta Falcons

New York Jets - Los Angeles Chargers

Washington Redskins - Denver Broncos

Carolina Panthers - Tampa Bay Buccaneers

Sonntag, 24. Dezember, 22.05 Uhr

San Francisco 49ers - Jacksonville Jaguars

Sonntag, 24. Dezember, 22.25 Uhr

Dallas Cowboys - Seattle Seahawks

Arizona Cardinals - New York Giants

Montag, 25. Dezember, 22.30 Uhr

Houston Texans - Pittsburgh Steelers

Dienstag, 26. Dezember, 2.30 Uhr

Philadelphia Eagels - Oakland Raiders