Der Kampf um die Playoffs geht am 17. NFL-Spieltag in die finale Runde. Am 31. Dezember fällt die Entscheidung, welche Franchises in letzter Sekunde auf den Playoff-Zug aufspringen können.

Am Sonntagabend kämpfen zunächst die New England Patriots um den Spitzenplatz in der AFC. Das Team um Superstar Tom Brady will sich mit einem Sieg gegen die New York Jets den Platz an der Sonne in der American Football Conference und damit auch den Heimvorteil bis zum Superbowl sichern. (DATENCENTER: Tabelle)

Seahawks brauchen Schützenhilfe

Sonntagnacht geht es dagegen für gleich sechs Teams um Alles oder Nichts. In der NFC wollen die Seattle Seahawks mit Quarterback Russell Wilson im letzten Moment die Atlanta Falcons vom Wildcard-Platz verdrängen. Dazu müssen die Seahawks daheim die Arizona Cardinals besiegen und gleichzeitig auf Schützenhilfe der Carolina Panthers hoffen, die bei den Falcons antreten.

Noch umkämpfter sieht es in der AFC aus. Dort kämpfen gleich vier Teams um die beiden Wild-Card-Plätze. Die Baltimore Ravens haben mit einer Bilanz von neun Siegen und sechs Niederlagen die beste Ausgangsposition und empfangen daheim die bereits aus dem Playoff-Rennen ausgeschiedenen Cincinnati Bengals. Dahinter tummeln sich mit je acht Siegen und sieben Niederlagen die Tennessee Titans, die Buffalo Bills und die Los Angeles Chargers. (DATENCENTER: Spieltag und Ergebnisse)

Während die Titans (gegen Jacksonville) und die Chargers (gegen Oakland) zu Hause antreten, muss Buffalo bei den Miami Dolphins ran.

So sehen die Playoffs momentan aus:

AFC:

New England Patriots

Pittsburgh Steelers

Jacksonville Jaguars

Kansas City Chiefs

Tennessee Titans

Baltimore Ravens

NFC:

Philadelphia Eagles

Minnesota Vikings

Los Angeles Rams

New Orleans Saints

Carolina Panthers

Atlanta Falcons

Gefettete Teams sind schon sicher in den Playoffs.

Die Jäger

AFC:

Buffalo Bills

Los Angeles Chargers

NFC:

Seattle Seahawks

Der 17. Spieltag der NFL in der Übersicht

Sonntag, 31. Dezember, 19 Uhr

Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns

Detroit Lions - Green Bay Packers

Indianapolis Colts - Houston Texans

Minnesota Vikings - Chicago Bears

New England Patriots - New York Jets

New York Giants - Washington Redskins

Philadelphia Eagles - Dallas Cowboys

Sonntag, 31. Dezember, 22.25 Uhr

Atlanta Falcons - Carolina Panthers

Baltimore Ravens - Cincinnati Bengals

Tennessee Titans - Jacksonville Jaguars

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints

Miami Dolphins - Buffalo Bills

Los Angeles Chargers - Oakland Raiders

Denver Broncos - Kansas City Chiefs

Los Angeles Rams - San Francisco 49ers

Seattle Seahawks - Arizona Cardinals