Überschwängliche Freude in Buffalo, Tristesse in Seattle: Die Buffalo Bills haben die längste aktuelle Erfolglos-Serie in den vier großen amerikanischen Profi-Sportligen beendet und erstmals nach 1999 wieder die NFL-Playoffs erreicht.

Das Team von Coach Sean McDermott (9 Siege,7 Niederlagen) sicherte sich am letzten Spieltag der regulären Saison durch einen 22:16-Erfolg bei den Miami Dolphins und der zeitgleichen 27:31-Niederlage der Baltimore Ravens (9-7) gegen die Cincinnati Bengals noch Platz sechs in der AFC (Die Abschlusstabellen im Überblick), der zur Teilnahme an den Wildcard Games berechtigt, wo die Bills am kommenden Sonntag (ab 19 Uhr LIVESCORES) bei den Jacksonville Jaguars antreten müssen.

(DAZN zeigt die NFL live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Auch Titans und Falcons in den Playoffs

Das zweite noch offene Playoff-Ticket in der AFC sicherten sich die Tennessee Titans (9-7), die nach dem 15:10 gegen die Jaguars die reguläre Saison auf Platz fünf beenden und am kommenden Samstag damit zum Auftakt der Wildcard-Runde bei den Kansas City Chiefs (ab 22.20 Uhr LIVESCORES) gefordert sind.

Die Seattle Seahawks (9-7), Super-Bowl-Champion von 2013, müssen die Playoffs dagegen erstmals seit 2011 wieder vom Fernseher aus verfolgen. Die Mannschaft um Star-Quarterback Russell Wilson unterlag im Kampf um das letzte freie Playoff-Ticket in der NFC den Arizona Cardinals mit 24:26. Doch auch ein Sieg hätte den Seahawks letztlich nicht mehr zum Erreichen der Playoffs verholfen, da die zwingend notwendige Schützenhilfe durch die bereits zuvor für die Postseason qualifizierten Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons ausblieb (Alle Ergebnisse im Überblick).

Der amtierende Super-Bowl-Finalist um Quarterback Matt Ryan (10-6) behielt im alles entscheidenden Match am Ende mit 22:10 die Oberhand und zog erneut in die Playoffs ein.

Mehr in Kürze

Die Abschlusstabellen im Überblick:

AFC:

Für die Playoffs qualifiziert:

New England Patriots

Pittsburgh Steelers

Jacksonville Jaguars

Kansas City Chiefs

Tennessee Titans

Buffalo Bills

Nicht für die Playoffs qualifiziert:

Baltimore Ravens

Los Angeles Chargers

Cincinnati Bengals

Oakland Raiders

Miami Dolphins

Denver Broncos

New York Jets

Indianapolis Colts

Houston Texans

Cleveland Browns

NFC:

Für die Playoffs qualifiziert:

Philadelphia Eagles

Minnesota Vikings

Los Angeles Rams

New Orleans Saints

Carolina Panthers

Atlanta Falcons

Nicht für die Playoffs qualifiziert:

Detroit Lions

Seattle Seahawks

Dallas Cowboys

Arizona Cardinals

Green Bay Packers

Washington Redskins

San Francisco 49ers

Tampa Bay Buccaneers

Chicago Bears

New York Giants

Der 17. Spieltag der NFL in der Übersicht

Sonntag, 31. Dezember, 19 Uhr

Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns 28:24

Detroit Lions - Green Bay Packers 35:11

Indianapolis Colts - Houston Texans 22:13

Minnesota Vikings - Chicago Bears 23:10

New England Patriots - New York Jets 26:6

New York Giants - Washington Redskins 18:10

Philadelphia Eagles - Dallas Cowboys 6:0

Sonntag, 31. Dezember, 22.25 Uhr

Atlanta Falcons - Carolina Panthers 22:10

Baltimore Ravens - Cincinnati Bengals 27:31

Tennessee Titans - Jacksonville Jaguars 15:10

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints 31:24

Miami Dolphins - Buffalo Bills 16:22

Los Angeles Chargers - Oakland Raiders 30:10

Denver Broncos - Kansas City Chiefs 27:24

Los Angeles Rams - San Francisco 49ers 34:13

Seattle Seahawks - Arizona Cardinals 24:26