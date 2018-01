Der letzte Spieltag in der NFL hatte es noch einmal in sich. In Woche 17 fielen die endgültigen Entscheidungen im Kampf um die Playoffs. Enge Spiele, Schlägereien und spektakuläre Touchdowns - das Ende der regulären Saison hatte es noch einmal so richtig in sich.

SPORT1 zeigt die Highlights:

Alvin Kamara (New Orleans Saints) gelingt 106-Yard-Touchdown:

New England Patriots - New York Jets 26:6

Miami Dolphins - Buffalo Bills 16:22

Baltimore Ravens - Cincinnati Bengals 27:31

Atlanta Falcons - Carolina Panthers 22:10

Seattle Seahawks - Arizona Cardinals 24:26

Tennessee Titans - Jacksonville Jaguars 15:10

Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns 28:24