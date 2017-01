Doppel-Torschütze Leon Draisaitl hat Altmeister Edmonton Oilers zu einem souveränen Auswärtssieg in der NHL geführt.

Der deutsche Nationalspieler traf beim 4:0 bei den Anaheim Ducks im zweiten Drittel zur 1:0-Führung des Ex-Klubs von Legende Wayne Gretzky und sorgte zu Beginn des Schlussabschnitts auch für den 4:0-Endstand.

Für Draisaitl waren es die Saisontreffer 18 und 19, damit schraubte der Kölner seine Saisonbilanz auf nunmehr 44 Scorerpunkte.

Starke Keeper-Leistung

Weiterer Erfolgsgarant der Oilers war Torwart Cam Talbot, der alle 26 Schüsse auf sein Gehäuse parierte. Für den Keeper war es der 15. Karriere-Shutout.

Durch den Sieg in Kalifornien schob sich Edmonton in der Western Conference bis auf einen Punkt an die viertplatzierten Ducks heran, hat zudem ein Spiel weniger absolviert.